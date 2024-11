Ballando con le stelle 2024: le coppie, la classifica e l'ospite di stasera, sabato 23 novembre, su Rai 1

Manca poco meno di un mese al finale, ma le sfide per Ballando con le stelle 2024 non sono certo finite: in questo sabato 23 novembre, infatti, lo show di Milly Carlucci, che va in onda su Rai 1 a partire dalle 20:30, dovrà vedersela con il Grande Fratello. Dopo la fine di Tu sì que vales, infatti, Mediaset ha deciso di schierare, eccezionalmente, uno dei suoi show di punta per contrastare la gara dei ballerini VIP. Riuscirà in questo modo a fermare colei che è la regina indiscussa del sabato sera televisivo?

Il ballerino per una notte di stasera

L'ospite di questa nona puntata di Ballando con le stelle non arriva da troppo lontano perchè di solito è seduto in poltrona accanto al tavolo della giuria: si tratta di Alberto Matano. Il "principe del tesoretto", solitamente seduto a bordo pista, si cimenterà nell'esecuzione di un paso doble con i ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini. La coreografia richiama la trama del nuovo libro di Alberto Matano, Vitamia, il suo primo romanzo, edito da Mondadori, in tutte le librerie dal 26 novembre. Il volume è una celebrazione del vero amore che sfugge ogni etichetta e definizione.

Ballando con le stelle: le coppie in gara

Lo scorso sabato 16 novembre la puntata è stata vinta da Federica Nargi e Luca Favilla (con 50 punti). Nessuno è stato eliminato ma sono tre le coppie che stasera dovranno affrontare il ballottaggio: Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina (che si è infortunata durante la scorsa puntata), Anna Lou Castoldi- Nikita Perotti, Sonia Bruganelli-Carlo Aloia.

Si vedranno quindi le seguenti coppie pronte a scendere in pista:

Bianca Guaccero - Giovanni Pernice

Federica Nargi - Luca Favilla

Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina ( ballottaggio )

Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini - Angelo Madonia

Sonia Bruganelli - Carlo Aloia ( ballottaggio )

Tommaso Marini -Sophia Berto

Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti ( ballottaggio )

Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, la prossima settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

La classifica della settimana precedente