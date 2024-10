Ballando con le stelle 2024: Barbara D'Urso è l'ospite d'onore, quali coppie danzeranno stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 20:30, subito dopo il TG1, torna Ballando con le stelle 2024 con una seconda puntata molto attesa da tutti i fan dell'ex padrona di casa di Pomeriggio 5. Come già annunciato infatti sarà Barbara D'Urso la ballerina per una notte. Assente dal piccolo schermo ormai da diversi mesi, dopo il divorzio da Mediaset, la conduttrice partenopea si esibirà più volte nel corso della serata.

Cosa farà Barbara D'Urso a Ballando con le stelle?

La D'Urso, dopo settimane di "corteggiamento" da parte di Milly Carlucci, ha accettato l'invito nella trasmissione di punta del sabato sera (che una settimana fa, all'esordio, ha battuto anche Tu si que vales su Canale 5). Certo, la partecipazione non è stata gratuita: non sono stati rivelati dettagli ufficiali rispetto al cachet, ma secondo alcuni rumor la RAI, per avere Barbara D'Urso per una sera, avrebbe pagato oltre 70.000 euro.

Cosa farà la conduttrice nel corso della serata? Si esibirà in una Bachata, danzando sulle note di Todo de me, versione spagnola della hit All of me, e in una Salsa sulle note di Azafata. Barbara D'Urso avrà come partner Gianni Scandiffio, tecnico, giudice e formatore della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Le esibizioni della seconda puntata

Anche in questo sabato 5 ottobre ci saranno 13 coppie in gara, dal momento che nessuna è stata eliminata nella prima puntata. Ecco gli accoppiamenti:

Bianca Guaccero-Giovanni Pernice

Federica Nargi- Luca Favilla

Francesco Paolantoni- Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini- Angelo Madonia

Sonia Bruganelli- Carlo Aloia

Alan Friedman- Giada Lini

Nina Zilli- Pasquale La Rocca

Tommaso Marini-Sophia Berto

I Cugini di Campagna- Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti

Massimiliano Ossini- Veera Kinnunen

Furkan Palali- Erica Martinelli

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che si sono esibiti in una samba esplosiva, sono stati i vincitori della prima serata. La coppia sabato scorso è stata premiata dai voti dei giurati, che, uniti a quelli del pubblico votante via social, daranno un bonus di 30 punti rispetto agli altri concorrenti.