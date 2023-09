Ballando con le Stelle 2023, Antonio Caprarica: chi è il settimo concorrente annunciato da Milly Carlucci

Antonio Caprarica è stato annunciato oggi come il settimo partecipante ufficiale di Ballando con le Stelle 2023 tramite l'account ufficiale del programma. Questa notizia conferma le voci che circolavano nei giorni scorsi, che indicavano il giornalista e inviato Rai come il nuovo concorrente del talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ora vediamo chi è Antonio Caprarica.

Chi è Antonio Caprarica

Antonio Caprarica è nato a Lecce il 30 gennaio 1951, dopo essersi diplomato al liceo classico si è laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ha sposato la pianista Iolanta Miroshnikova, incontrata a Mosca durante una serata all'ambasciata italiana.

Antonio Caprarica giornalista

Antonio Caprarica ha iniziato come redattore sindacale nel settimanale Mondo Nuovo e ha poi lavorato come commentatore per la cronaca romana e la politica interna su l'Unità, l'organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, tra il 1976 e il 1978. Successivamente, è stato co-direttore del quotidiano romano Paese Sera nel 1989.

Nello stesso anno ha abbandonato la stampa scritta per dedicarsi alla televisione. Ha iniziato nella Rai, occupandosi di politica estera, poi è diventato inviato e corrispondente fisso del Tg1 nei paesi del Medio Oriente, con base a Il Cairo e Gerusalemme. Antonio Caprarica ha coperto eventi come il ritiro dei carri armati sovietici in Afghanistan e la prima guerra del Golfo.

Nel 1993 è stato trasferito come capo dell'ufficio di corrispondenza Rai a Mosca, dove ha intervistato Michail Gorbačëv. Nel 1997, Caprarica si è trasferito a Londra, sempre come capo ufficio di corrispondenza per la Rai, incarico che ha mantenuto per nove anni. Nel marzo 2006 è stato nominato a capo della sezione Rai di Parigi.

Nel novembre 2006 Antonio Caprarica è tornato in Italia dove è stato nominato direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio Uno, incarichi che ha mantenuto fino ad agosto 2009. Nel settembre 2010 è tornato alla sede di corrispondenza britannica della Rai. Nel 2012 ha commentato, insieme a Claudio Icardi, la cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade. Nel dicembre 2013 ha lasciato la RAI a causa di "pressioni con metodi inammissibili e offensivi", come da sua affermazione.

Nel novembre 2014 è stato nominato responsabile news per il nuovo canale albanese in lingua italiana "Agon Channel" dove ha condotto il telegiornale e due programmi di attualità sociale e internazionale. Un mese dopo ha lasciato l'incarico per la mancanza di strutture e mezzi tecnici.

Scrittore

Antonio Caprarica ha scritto numerosi libri tra cui Gli italiani la sanno lunga... o no!? Chi siamo e perché parliamo tanto male di noi, La regina imperatrice. Intrighi, delitti, passioni alla Corte di Victoria, Il romanzo dei Windsor. Amori, intrighi e tradimenti in trecento anni di favola reale e Carlo III. Il destino della corona, pubblicato quest'anno. Il giornalista ha vinto anche numerosi premi tra cui il Premio Gaeta per la letteratura di viaggio, il Premio Ischia di giornalismo internazionale e il Premio Leonardo Azzarita.

La presentazione di Antonio Caprarica per Ballando con le Stelle

Nella clip condivisa sull'account Instagram di Ballando con le Stelle Antonio Caprarica è nelle acque della sua Puglia e si presenta al pubblico del talent show: "Buongiorno amici, di solito mi vedete in giacca e cravatta, ma sono sempre io Antonio Caprarica, immerso nelle fresche acque di Leuca, dove ho passato l'estate a nuotare per allenarmi, rinforzando la muscolatura, in vista della grande sfida autunnale per la corona - dice il giornalista - Non quella dell'Inghilterra, di cui vi racconto da anni fatti e misfatti, ma un'altra egualmente scintillante e tentatrice: quella di miglior ballerino, di campione di Ballando con le Stelle. Sì, perché quest'anno in gara ci sarò anche io".

"Come vedete, io ce la sto già mettendo tutta - ha continuato Antonio Caprarica - ma conto, ovviamente, moltissimo sul vostro aiuto, il vostro sostegno, sul vostro incoraggiamento. A presto! Arrivederci presto in pista e, intanto, buona fortuna a tutti".