Ballando con le Stelle 2022, Francesca Pascale smentisce la sua partecipazione “Fake News”

Ballando con le stelle 2022 dovrà fare a meno di Paola Turci e Francesca Pascale: dopo le dichiarazioni di Milly Carlucci, è arrivata una smentita su Instagram da parte di una delle due donne, per la precisione è stata la Pascale a bollare la notizia come 'fake news'.

Come sappiamo in questi giorni si va componendo il cast di Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci è al lavoro per preparare un parterre ricco di protagonisti di primo piano, in grado di farle vincere la battaglia degli ascolti del sabato sera. Un compito difficile, come ha spiegato a Il Messagero "gli abbinamenti con i maestri sono un'impresa mai semplice. Posso aggiungere che l'impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso".

Nella stessa intervista, la conduttrice ha parlato della sua volontà di contattare Francesca Pascale e Paola Turci, la Carlucci ha detto "A loro ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca e poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata".

Le parole di Milly sono state in parte travisate e la Pascale, nelle scorse ore, ha fatto chiarezza. Francesca ha repostato il titolo di un giornale online: "Ballando, tra i nuovi concorrenti spuntano Francesca Pascale e Paola Turci. Ecco le conferme di Milly Carlucci", e sotto ha scritto "Fake".

In realtà la Carlucci non ha mai pensato alle due donne, novelle spose, come concorrenti del suo talent show. Nell'intervista al quotidiano romano, infatti, la conduttrice ha solo ipotizzato di contattarle come ospiti per una sera, come è accaduto nelle precedenti edizioni per altri protagonisti del mondo dello spettacolo.