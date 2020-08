Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yatch

Francesca Pascale e Paola Turci infiammano il gossip estivo con un bacio su uno Yacht nelle acque del Cilento. La ex di Silvio Berlusconi e la cantante sono state fotografate dal settimanale Oggi che da settimane seguiva l'evoluzione della loro amicizia.

L'amicizia speciale tra Francesca Pascale, 35 anni a e Paola Turci, 55 anni, è stata oggetto di molti articoli di giornale, molti sostenevano che il loro rapporto si era evoluto in una tenera storia d'amore. Alcuni segnali erano arrivati attraverso dei post su Instagram, ora il settimanale Oggi ha pubblicato le foto delle due donne paparazzate mentre si scambiavano baci e tenere effusioni su un'imbarcazione, una notizia che sta facendo il giro del web ed infiammando il gossip di questa strana estate.

Oggi riporta che lo yacht da 25 metri è stato affittato da Paola e Francesca per 60mila euro a settimana. Francesca Pascale si è separata da Silvio Berlusconi lo scorso marzo con una "buonuscita" di 20 milioni di euro e ha ottenuto anche il riconoscimento di un assegno di un milione annuo e la possibilità di rimanere a Villa Certosa. L'ex compagna di Berlusconi in passato aveva detto "non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell'amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà".

Paola Turci a proposito della sua sessualità aveva dichiarato: "Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace. Io non dico che sono né quello né quell'altro perché per me è una cosa normale". La Turci negli anni '90 ha avuto una relazione con il tennista bolognese Paolo Canè, nel luglio del 2010 sposò Andrea Amato, giornalista di R101 dal quale ha divorziato due anni dopo. Le due donne sono sempre state molto attive nella lotta per il riconoscimento delle famiglie arcobaleno e dei diritti LGBT.