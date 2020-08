Chi è Francesca Pascale, l'amica di Paola Turci ed ex di Berlusconi ?

Francesca Pascale è l'ex compagna di Silvio Berlusconi e l'attuale amica di Paola Turci, con cui è stata vista scambiarsi tenere effusioni su uno Yacht. Ecco chi è Francesca Pascale, nata con la passione della politica ma che non si è mai piegata ai dettami del partito dell'ex marito.

Francesca Pascale è alta 1.68 cm ed è nata a Napoli il 15 luglio del 1985, sotto il segno del Cancro. Dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche e durante gli studi diventa una delle showgirl di Telecafone, la trasmissione di Oscar Di Maio, per la quale gira alcuni video come quello de Il Calippo, un cult per gli amanti del trash televisivo.

La politica resta una delle sue passioni, a 21 anni prova a candidarsi per le elezioni municipali di Napoli che videro l'elezione a Sindaco della città partenopea di Rosa Russo Iervolino. La Pascale ebbe solo 88 voti. Nel 2006 l'incontro che le cambia la vita, Francesca conosce Silvio Berlusconi, gli dà il suo numero telefonico, la ragazza resta subito affascinata dal Cavaliere che è ancora sposato con Veronica Lario. La Pascale fonda il comitato "Silvio ci manchi" per riportare il leader di Forza Italia a capo del Governo. Il Popolo della Libertà la candida nelle sue liste per le elezioni del Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà, questa volta Francesca viene eletta.

Francesca Pascale con Silvio Berlusconi sulla copertina di Vanity Fair Italia (settembre 2013)

Nel 2010 l'ex showgirl si trasferisce in una delle case del Cavaliere a Roma. Berlusconi vorrebbe candidarla al Parlamento ma Veronica Lario - separata ma non ancora divorziata da Berlusconi - si oppone. La relazione con Berlusconi viene ufficializzata dal Leader del Popolo della Libertà il 16 dicembre del 2012 nel corso di un'intervista al programma di Barbara D'Urso, Domenica Cinque.

Come compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale si dimostra subito gelosa, impedisce al Cavaliere di invitare alcune olgettine a cena, stringe una sincera amicizia con Marina Berlusconi, diventa oggetto di imitazioni televisive da parte di Virginia Raffaele. L'imitatrice di Quelli che il calcio viene attaccata da alcuni deputati di destra ma la Pascale zittisce tutti dicendo di trovarla divertente.

La nuova compagna di Berlusconi diventa una voce fuori dal coro, subito dopo la nascita del movimento delle Sardine disse all'Huffington Post "guardo con interesse al movimento e ci ritrovo alcuni elementi che furono propri della rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi". In una lettera al Fatto Quotidiano precisò che non era sua intenzione sposare Silvio Berlusconi "l'amore è un sentimento che non ha necessità di contratti o vincoli religiosi per esistere". Ha aderito ad alcuni gay pride e sempre a Il Fatto Quotidiano disse di aver fondato una nuova associazione per i diritti LGBT, I Colori della Libertà "La politica di partito non mi interessa. Meglio le battaglie sociali. Questa è la politica di cui dovremmo occuparci tutti". Nel 2015 in occasione del Gay Pride a Napoli scrisse ""Sono con voi oggi e sempre in qualunque posto del mondo. Considero l'intera comunità lgbt una grande famiglia allargata, un Family Day di mille colori, senza ipocrisie, né catene politiche o religiose ma vero, vivo, autentico. Diverso perché siamo tutti differenti l'uno dall'altro, grazie a Dio".

Una foto di Francesca Pascale

Il rapporto con Silvio Berlusconi si incrina, il leader politico viene fotografato con la deputata Marta Antonia Fascina e il 4 marzo del 2020 una nota di di Forza Italia ufficializza la fine della relazione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, una relazione durata 15 anni. Raccontano gli amici che la ragazza rimase amareggiata che una storia d'amore fosse terminata con un comunicato in tarda serata, quasi si trattasse di un affare politico e preferì non parlarne. Il Cavaliere però disse: "vorrò sempre bene a Francesca".

Francesca Pascale avrebbe ottenuto dopo la separazione una buonuscita di 20 milioni di euro e il riconoscimento di un assegno di un milione annuo e la possibilità di rimanere a Villa Certosa. Ora la ragazza ha voltato pagina, alcuni giorni fa è stata Fotografata mentre baciava la cantante Paola Turci, una notizia che è diventata virale in pochi minuti.