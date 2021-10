Ballando con le Stelle 2021, Selvaggia Lucarelli e Morgan, frecciata in tv: "Io cattiva?"

Nella puntata di esordio di Ballando con le Stelle 2021 ci sono state le prime scintille tra Selvaggia Lucarelli e Morgan: i due, che in passato hanno avuto un flirt, alla fine dell'esibizione del cantante si sono punzecchiati e la Lucarelli gli ha ricordato che aspetta una sua telefonata da anni.

Ieri, sabato 16 ottobre, è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha scelto un cast di prim'ordine per il suo talent show, tra i concorrenti più attesi dal pubblico c'è sicuramente Morgan. Il cantante pochi giorni fa ha smentito i rumors che lo volevano nel programma di Rai 1 con un contratto a termine, dichiarando che ha intenzione di essere tra i finalisti del talent.

Morgan ha ballato con Alessandra Tripoli, i due si sono esibiti con un charleston sulle note di Up Town Funk, il brano del 2014 portato al successo dal musicista britannico Mark Ronson. Alla fine dell'esibizione, molto apprezzata dal pubblico che commenta il programma su Twitter, Morgan ha ascoltato i commenti della giuria. Quando è arrivato il momento di Selvaggia Lucarelli, il cantante ha detto "Arriva la cattiveria", la giornalista infatti è nota per i suoi commenti taglienti che negli anni l'hanno portata a discutere con numerosi concorrenti. Lucarelli però ha sorpreso tutti dicendo "Io la cattiveria? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni", il riferimento è al flirt che i due personaggi televisivi hanno avuto in passato.

I giudizi della giuria sono stati tutti positivi, compreso quello della Lucarelli, tanto temuto da Morgan che, con 47 punti, è stato il concorrente più votato in studio. A questo punto la Lucarelli, rivolgendosi ai suoi 'colleghi', ha detto scherzando "non sapete cosa rischiate nell'innaffiare l'ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci". Poi parlando seriamente con Morgan gli ha consigliato: "hai combinato tanti casini in giro, ma da Ballando con le stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso".

.