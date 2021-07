Ballando con le stelle 2021, Morgan spiega in una lettera: “Partecipo per le mie figlie"

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 ci sarà Morgan: il cantante ha deciso di accettare l'offerta di Milly Carlucci, spiegando però che lo fa soprattutto per mantenere le sue figlie. Morgan ha scritto una lettera pubblicata, su Rolling Stone, dove ha accusato la Rai di mobbing e ha spiegato i motivi per cui andrà al talent show.

La sedicesima edizione di Ballando con le stelle inizierà il prossimo 16 ottobre in prima serata su Rai1, negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni nomi di possibili partecipanti come Federico Fashion Style, Valeria Fabrizi e il cantante Morgan. L'ex frontman dei Bluvertigo ha confermato che parteciperà al programma e in una lettera molto polemica ha spiegato le ragioni del suo sì. Morgan ha risposto a Simona Ventura che, dalle pagine di Chi, ha detto "Mi piace, speriamo che arrivi alla fine. Sai com'è, con lui un giorno ti volti e non c'è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui".

La lettera di Morgan è stata pubblicata da Rolling Stone: "Carissima Simona Ventura - si legge sulla rivista - io non solo mi ritengo totalmente fuori dal mio contesto naturale, ma di essere inappropriato in quel ruolo. Però, quello che invece è appropriato, è che si tratta di lavoro. E io, che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che sono costretto a farlo".

II cantante ha anche accusato la Rai e le case discografiche di mobbing "lo sai meglio di me che io sono l'esempio massimo di chi è vittima regolarmente di questo reato compiuto dalla Rai, dalla discografia, dalla società, dalla stampa, dai tribunali, da tutto il mondo che mi circonda".

Morgan poi ha continuato ad attaccare l'azienda di Viale Mazzini colpevole di non affidargli programmi adeguati: "Basta solo pensare che io, non solo sto per andare a Ballando con le stelle, ma sono uno dei più grandi conoscitori della canzone italiana. Però, quando si fa un programma su questo tema, la Rai non lo affida a me, ma a persone con meno competenze ed esperienza. Ho fatto sette edizioni di X Factor vincendone cinque e trovandomi nel Guinness dei primati perché sono il più grande talent scout del mondo. E io non dovrei fare la televisione? Non lavoro, così mi portano via la casa, mi pignorano i concerti, mi denunciano perché non pago gli alimenti alle figlie".

L'argomento della lettera è poi diventato Sanremo, il caso Bugo e il conseguente ostracismo della Rai nei suoi confronti "Sai che dopo il grande successo di una mia idea a Sanremo, per salvarmi dall'ennesimo mobbing ne sono uscito grazie all'ironia? La mia poesia di otto versi è l'opera più discussa e di maggior successo di tutte le edizioni del festival. Otto versi che hanno spazzato via qualsiasi paura di volgarità e violenza dei testi trap e con eleganza e gentilezza ho detto a Bugo 'ringrazia il cielo che sei su questo palco' anziché fare il bullo. In seguito, tutti hanno guadagnato da questa trovata, la Rai, lo stesso Bugo, chi ha lavorato al brano, solo io non ho preso un euro e non sono stato chiamato a nessuna trasmissione. Sono stato mobbizzato e non ho più avuto un lavoro".