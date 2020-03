Ballando con le stelle 2020 rinviato per l'emergenza Coronavirus: quando andrà in onda?

Nonostante quanto dichiarato fino a ieri, la RAI ha deciso di rinviare Ballando con le stelle 2020 per l'emergenza Coronavirus: ecco quando potrebbe andare in onda.

Ballando con le stelle 2020, vista l'emergenza Coronavirus, è stato rinviato fino alla metà di aprile probabilmente, in base a quanto si apprende dai primi rumor apparsi in rete, dopo la cancellazione del programma dai palinsesti del 28 marzo.

Nonostante quanto dichiarato fino a ieri, la Rai, coerentemente con quanto deciso anche per altre trasmissioni, ha sospeso i lavori per lo show di Milly Carlucci per il momento. Nonostante la produzione e la stessa conduttrice avessero assicurato che ogni precauzione era stata presa, e che tutti i concorrenti sarebbero stati sottoposti a una sorta di quarantena, l'azienda di viale Mazzini ha preferito non rischiare e dopo aver annullato la conferenza stampa di presentazione del cast ha annunciato il rinvio.

Nonostante siano già circolate ipotesi sul nuovo giorno di messa in onda, al momento la RAI non ha diramato comunicati ufficiali. Quello che possiamo affermare con assoluta certezza, però, è che la prima puntata di Ballando con le stelle nel 2020 non andrà in onda prima del 3 aprile, giorno in cui il Governo ha fissato, almeno per ora, la fine della quarantena imposta a tutto il Paese. Escluso anche lo slittamento nel palinsesto di settembre per il netto rifiuto, a quanto pare, di Milly carlucci.