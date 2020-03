Coronavirus: Vieni da me, L'eredità e La prova del cuoco sospesi dalla RAI

Anche Vieni da me, L'eredità e La prova del cuoco sono stati sospesi per l'emergenza Coronavirus: la RAI, come Mediaset, ha deciso di puntare sull'informazione e di sospendere per il momento alcuni programmi.

A inizio settimana era toccato a Porta a Porta, I soliti ignoti, poi a Detto Fatto e ora altri tre programmi si aggiungono alla lista degli stop imposti dalla RAI. Motivazioni diverse naturalmente ma l'effetto, da domani, sarà lo stesso per tutti: palinsesti rivoluzionati, con molta più informazione in tempo reale, approfondimenti a tema Covid-19 e solo la sera, quando possibile, il ritorno alla "normalità" con Don Matteo, film e fiction programmati già da mesi.

Coronavirus, Detto Fatto sospeso dopo la positività di una truccatrice del programma

A partire da venerdì 13 marzo si ferma La Prova del Cuoco e si allunga Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, che andrà in onda fino alle 13:00 circa, prima di lasciare spazio al TG1.

Ultima puntata quella di oggi, fino a nuovo ordine, per Vieni da me di Caterina Balivo che sarà sostituito da La vita in diretta, in onda dalle 14:00 alle 18:40 con una sola interruzione, alle 15:40, per la consueta puntata de Il paradiso delle signore.

L'eredità invece andrà avanti fino al 22 marzo con le puntate già registrate ma sarà poi costretto a fermarsi, come è stato per I soliti ignoti: dovendo rimanere a casa, i concorrenti non possono naturalmente raggiungere gli studi di Roma. Stop anche ai programmi condotti da Gigi Marzullo, Maurizio Costanzo e Vira Carbone, si fermerà su Rai3 anche TV Talk mentre torna a rischio Ballando con le stelle, che dovrebbe partire il 29 marzo.