Ballando con le Stelle 2020: "Alessandra Mussolini, hai una tetta di fuori”, l'incidente è sexy

Dirty Dancing tra Maykel Fonts ed Alessandra Mussolini rimasta con il seno da fuori mentre provava per Ballando con le Stelle 2020. I due hanno raccontato l'incidente sui social dove si sono detti prontissimi per l'esordio della trasmissione previsto per sabato sera in prima serata su Raiuno.

Alessandra Mussolini al telefono

Il conto alla rovescia è iniziato: Milly Carlucci è pronta a dare il via alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle e i concorrenti stanno provando per presentarsi pronti davanti al pubblico di Raiuno. Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono tra le coppie più attese del dancing show, l'ex deputata ed il ballerino cubano nei loro post sui social dimostrano di avere raggiunto una buona chimica di coppia. La concorrente in una delle ultime storie su Instagram ha raccontato l'incidente hot che l'ha vista coinvolta durante una sessione di prove con Maykel. La nipote di Sophia Loren nel video chiacchiera con il partner e gli chiede: "Dirai ancora quella cosa che mi hai detto durante il balletto?". Lu la rassicura. "no no" ma Alessandra insiste "Vuoi dire cosa mi hai detto durante le prove, mentre io sono andata completamente nel pallone?". "Alessandra, hai una tetta di fuori" è stata la risposta di Maykel.

Alessandra Mussolini non sarà l'unica ex politica presente nel programma, Milly Carlucci ha annunciato che Antonio Razzi tornerà a Ballando con le Stelle e farà parte dell'anti-giuria insieme a Rossella Erra e Gianni Ippoliti. L'anti-giuria potrà sovvertire il voto della giuria classica ma le modalità verranno spiegate durante la diretta in prima serata del programma. Il cast di Ballando con le stelle è rimasto quasi inalterato, ad eccezione di Samantha Togni i ballerini sono quelli della passata edizione, la giuria sarà composta dalla coreografa Carolyn Smith, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, lo stilista Guillermo Mariotto e il conduttore radiofonico Fabio Canino.