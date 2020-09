Antonio Razzi torna a Ballando con le stelle: ecco cosa farà nell'edizione 2020

Ballando con le stelle 2020 ha una ghiotta novità: la presenza in studio di Antonio Razzi, ex concorrente che tornerà da sabato con un nuovo ruolo.

Antonio Razzi sarà parte di Ballando con le stelle 2020 ma questa volta non in veste di concorrente: sarà un membro dell'antigiuria. Milly Carlucci ha imposto infatti una simpatica variante alla quindicesima edizione del dancing show, la nemesi della cattivissima giuria classica.

Sabato 19 settembre partirà finalmente Ballando con le stelle 2020, l'edizione più tormentata del talent show, l'inizio è slittato di una settimana per le ormai note vicende che hanno colpito il pugile Daniele Scardina e il ballerino Samuel Peron. La quindicesima edizione di Ballando con le stelle prevede importanti novità introdotte dagli ideatori del programma per cercare di creare quel pizzico di polemica in più che nella giusta dose non guasta.

Quest'anno i concorrenti saranno giudicati anche da un'antigiuria che si contrapporrà al giudizio della giuria ufficiale, come ha detto Milly Carlucci "saranno la voce del dissenso popolare nei confronti dell'ineffabile giuria". I componenti dell'anti-giuria sono: Rossella Erra, vista dagli spettatori in Vieni di Me, Gianni Ippoliti che ha partecipato come concorrente nella prima edizione del talent e di Antonio Razzi, che lo scorso anno è stato uno dei concorrenti in coppia con Ornella Boccafoschi. L'anti-giuria potrà sovvertire il voto della giuria ma le modalità verranno spiegate durante la diretta in prima serata del programma.

Il cast di Ballando con le stelle è rimasto quasi inalterato, ad eccezione di Samantha Togni i ballerini sono quelli della passata edizione, la giuria sarà composta dalla coreografa Carolyn Smith, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, lo stilista Guillermo Mariotto e il conduttore radiofonico Fabio Canino.