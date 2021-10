Ballando con le stelle 2021: Alessandra Mussolini abbandona il talent show?

Ballando con le stelle 2021 rischia di perdere Alessandra Mussolini dopo solo una puntata: l'ex politica non ha gradito una frase allusiva di Selvaggia Lucarelli. La polemica è scoppiata attraverso i social e rischia di minare la serenità del programma di Milly Carlucci.

Non tutti hanno apprezzato l'approdo di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle, l'ex parlamentare l'anno scorso è stata una dei concorrenti finalisti del talent e in questa nuova stagione è presente nel programma come opinionista. Tra la Mussolini e la Lucarelli lo scorso anno sono nate numerose discussioni e sembra che il registro non sia cambiato.

Selvaggia Lucarelli, nelle storie di Instagram, ha pubblicato la sua risposta alla domanda di un follower che ha fatto arrabbiare la Mussolini. "Perché la Mussolini a Ballando? Perché????" è stato chiesto alla giornalista che ha risposto "le dittature finiscono prima o poi ". Alessandra Mussolini su Instagram ha pubblicato la storia della giurata e ha scritto nella caption "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare".

L'ennesima stoccata della Lucarelli è stata interpretata dalla Mussolini come un'allusione al passato politico della famiglia dell'opinionista, alcuni invece avevano inteso la risposta di Selvaggia come una battuta ironica sulla fine della dittatura della giuria del talent con l'arrivo della nuova opinionista. E mentre Albano a Domenica In promette guerra a Mariotto, che la scorsa settimana ha dato uno 0 tondo alla sua esibizione, Milly Carlucci si trova ad affrontare l'ennesima patata bollente in una stagione che la conduttrice sperava fosse più tranquilla rispetto a quella passata.