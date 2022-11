Bad Sisters, Apple TV+ rinnova la dark comedy di Sharon Horgan per una seconda stagione

Apple TV+ ha annunciato oggi il rinnovo per la seconda stagione della serie di successo Bad Sisters, un giallo dalle tinte cupe e comiche, creata dalla candidata agli Emmy e vincitrice del BAFTA, nonché protagonista, Sharon Horgan. Lo show è scritto dalla stessa Horgan, che è anche produttrice esecutiva, con Brett Baer e Dave Finkel ed è adattata dalla versione belga della serie "Clan", creata da Malin-Sarah Gozin.

"Se tre anni fa mi avessero detto che avrei realizzato una serie su cinque sorelle assassine che inseguono un uomo in giro per l'Irlanda cercando di ucciderlo, avrei detto: 'Sì, mi sembra giusto'. La risposta alla serie è stata superiore alle nostre aspettative. Ci ha dato l'opportunità di far luce su storie che non sempre riescono ad arrivare su una piattaforma mondiale. Non vedo l'ora di tornare ancora a fare il bagno nel freddo Mare d'Irlanda", ha affermato la Horgan.

Bad Sisters: una scena della serie

Sin dal suo debutto, la serie è stata acclamata come "uno dei migliori show dell'anno", "una dramedy perfidamente divertente e genuinamente commovente" e come "la chicca comica più feroce di quest'anno". Ogni nuovo episodio è uscito settimanalmente su Apple TV+, ricevendo continui apprezzamenti dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo e attualmente ha un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. L'episodio finale della prima stagione, andato in onda di recente, è stato definito "il finale televisivo più soddisfacente dell'anno".

In Bad Sisters le affiatate sorelle Garvey sono molto legate e si sono sempre prese cura l'una dell'altra. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un'indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo. Nella serie, accanto a Sharon Horgan, troviamo Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene ed Eve Hewson nei panni delle sorelle Garvey; Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab e la nuova arrivata Saise Quinn completano il cast.