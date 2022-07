Bad Sisters: Eve Hewson e Anne-Marie Duff nel trailer della serie Apple Tv+

Apple TV+ ha svelato il trailer della nuova dark comedy Bad Sisters, della candidata all'Emmy e vincitrice del BAFTA Sharon Horgan. La serie farà il suo debutto il 19 agosto con i primi due episodi dei 10 totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 14 ottobre.

Le affiatate sorelle Garvey sono molto legate e si sono sempre prese cura l'una dell'altra. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un'indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo. Nella serie, accanto a Sharon Horgan, troviamo Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene ed Eve Hewson nei panni delle sorelle Garvey; Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab e la nuova arrivata Saise Quinn completano il cast.

Bad Sisters segna il primo progetto frutto dell'accordo di Sharon Horgan con Apple TV+ ed è prodotta dalla sua società Merman. La serie è scritta da Sharon Horgan, che è anche produttrice esecutiva, con Brett Baer e Dave Finkel ed è adattata dalla versione belga della serie "Clan", creata da Malin-Sarah Gozin. Sharon Horgan, Faye Dorn e Clelia Mountford producono per conto di Merman; Malin-Sarah Gozin, Bert Hamelinck e Michael Sagol sono i produttori esecutivi di Caviar. Oltre a Horgan, Baer e Finkel, la serie è scritta da Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar e Paul Howard. Dearbhla Walsh, anche lei produttrice esecutiva della serie, Josephine Bornebusch e Rebecca Gatward si alternano alla regia. "Bad Sisters" è prodotta da Merman Television e ABC Signature, una parte di Disney Television Studios.