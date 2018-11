Bad Robot: sei nuovi film per la casa di produzione di J.J. Abrams

Bad Robot, la casa di produzione di J.J. Abrams, è alla ricerca di un nuovo accordo in vista della scadenza di quello che attualmente la lega alla Paramount e, nell'attesa, ha acquisito i diritti di sei nuovi progetti cinematografici sviluppati da filmmaker emergenti.

I progetti sono i seguenti:

The Step è un film scritto da Blair Butler ispirandosi a un'idea originale del regista Stefan Grube e la trama affronta un caso di possessione.

Un progetto senza titolo sviluppato da Megan Amram (The Good Place) che dovrebbe essere un'allegoria horror con protagonista una donna.

The Seven Sisters of Scott County, scritto e diretto da Courtney Hoffman (Good Girls), parlerà di chiaro di luna, autotrasporti e sorellanza.

Un film senza titolo ufficiale e che parlerà di viaggi nel tempo. La sceneggiatura è scritta da Ben Shiffrin basandosi su una sua idea originale.

Everything Must Go viene descritto come Clerks - commessi per una nuova generazione. Il protagonista sarà Bobby Hall, ovvero il rappero Logic, che ne sarà l'autore insieme a Lisa McQuillan (Blackfish).

Only The Lonely è una storia romantica sci-fi e sarà il debutto alla regia di Stefan Grube che in passato si è occupato del montaggio di Tully, The Front Runner e 10 Cloverfield Lane. La sceneggiatura sarà firmata da Dylan Meyer e Peter Glanz.

Abrams in questi giorni sembra aver incontrato anche i responsabili di Warner Bros, Universal e Netflix per decidere con chi stringere il nuovo accordo, anche se in molti pensano che la scelta finale ricadrà sulla Disney.