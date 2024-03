Bad Boys 4: Will Smith annuncia la fine delle riprese con un post

Dopo essere stati co-protagonisti di tre precedenti episodi della serie di film d'azione di successo, Will Smith e Martin Lawrence si riuniscono ancora una volta per Bad Boys 4. Lunedì Smith ha condiviso su Instagram un'immagine del film, regalando ai fan un primo sguardo ai personaggi di Mike Lowrey e Marcus Burnett. I due amici e detective di lunga data si battono i pugni davanti a una ruota panoramica.

Nel post Smith ha anche annunciato la fine delle riprese, scrivendo nella didascalia: "Finito! Non c'è niente se non magia ogni volta che sono con quest'uomo. Ci vediamo il 7 giugno con Bad Boys 4!".

Bad Boys 4: le foto dal set con Will Smith anticipano una scena ad alto tasso di dramma

Bad Boys 4

Adil El Arbi e Bilall Fallah tornano a co-dirigere Bad Boys 4 dopo aver già diretto Bad Boys for Life, il terzo capitolo del franchise. Al momento il quarto film non ha ancora un titolo ufficiale, anche se Smith e Lawrence hanno già scherzato sul fatto che avrebbero dovuto conservare il titolo Bad Boys for Life per il quarto film. Chris Bremner ha scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo.

Recentemente è stato rivelato che Jacob Scipio, il figlio del personaggio di Will Smith, tornerà in Bad Boys 4 dopo la sua introduzione in Bad Boys for Life. Tra le altre star del film precedente che torneranno ci sono Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez e DJ Khaled. Nel frattempo, Tasha Smith riprenderà il ruolo di Theresa Burnett, la moglie del personaggio di Lawrence, precedentemente interpretato da Theresa Randle. Tra i nuovi arrivi nel cast figurano Rhea Seehorn, Eric Dane, Ioan Gruffudd e Joyner Lucas.