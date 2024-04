Back to Black, Sam Taylor-Johnson risponde alle critiche: 'Non volevo una sosia di Amy Winehouse'

Una delle principali critiche avanzate al trailer di Back to Black, film biografico sulla vita di Amy Winehouse, è relativa alla poca somiglianza dell'attrice protagonista Marisa Abela con la cantante, tragicamente scomparsa il 23 luglio 2011.

Back to Black: Marisa Abela nel film su Amy Winehouse

Sam Taylor-Johnson, regista del film, ha spiegato il motivo che l'ha portata a non scegliere una copia identica di Winehouse:"C'erano molte brillanti imitatrici e gente che le somigliava o che parlavano come lei. Ma Marisa si è presentata da se stessa, è stata l'unica nel processo di casting che non ha cercato in alcun modo di somigliarle con orecchini eyeliner o altro".

Il mancato incontro con l'ex marito

Nella fase di lavorazione del film, Sam Taylor-Johnson avrebbe voluto incontrare anche l'ex marito di Winehouse, Blake Fielder-Civil, con il quale la cantante visse una turbolenta e problematica relazione ma non è stato possibile. Il team di lavoro del film voleva comprendere cosa fece scoccare l'amore tra i due e perché scrisse Back to Black, uno dei suoi più grandi album, proprio sulla loro storia, cercando di non creare un 'cattivo unidimensionale'.

La regista spera di trasmettere al pubblico lo straordinario talento di Winehouse e la passione per le musiche dell'artista. Nel cast del film anche Eddie Marsan, Lesley Manville, Juliet Cowan e Jack O'Connell nei panni di Blake Fielder-Civil.