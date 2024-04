Back to Black, critiche al trailer del biopic su Amy Winehouse

I fan di Amy Winehouse non hanno perso tempo e hanno criticato il trailer di Back to Black, il film biografico sulla vita di Amy Winehouse. Dopo la pubblicazione del video, sul web sono fioccati termini come 'maledetto' per descrivere quanto visto e soprattutto sentito.

Back to Black: Marisa Abela nel film su Amy Winehouse

La rabbia e la confusione dei fan sono concentrati sulla performance di Marisa Abela, l'attrice che interpreta la cantante, perché il movimento delle labbra non sarebbe aderente alla caratteristica voce di Amy Winehouse.

Primi giudizi

Le critiche a Marisa Abela nascono sin dalla scelta dell'attrice in fase di casting, secondo i fan non abbastanza somigliante a Amy Winehouse. Inoltre, la performance nel trailer non è affatto piaciuta a molti utenti:"Vedere un'attrice che cerca di imitare una delle voci più distintive della storia recente della musica... è una scelta" si legge su X.

Un altro utente si è concentrato proprio su questo aspetto:"Non ho nemmeno dovuto aprire il video per capire quanto odio il modo in cui si muovono le sue labbra quando canta". Il critico Jeff Zhang ha sottolineato come cose di questo tipo possano anche segnare le carriere:"È il tipo di roba che rovina le carriere, e non posso credere che nessuno abbia detto 'no' in tutto l'iter produttivo".

Nel cast di Back to Black anche Eddie Marsan, Lesley Manville e Jack O'Connell.