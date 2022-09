Babylon: i character poster dei protagonisti, domani il trailer

Il trailer di Babylon arriverà domani online e, nell'attesa, sono stati condivisi i character poster dei protagonisti.

Le immagini mostrano ad esempio i personaggi affidati a Brad Pitt, Moargot Robbie e Jovan Adepo.

Nel film Babylon l'attore premio Oscar Brad Pitt avrà il ruolo di Jack Conrad, una mega star del cinema. Il regista Damien Chazelle ha spiegato: "Ha il maggior numero di ruoli che ho mai affrontato. Il processo del casting ha richiesto molto tempo, è diventato quasi un film di finzione. Tutti i personaggi sono inventati, ma ispirati a persone realmente esistite. Stai cercando delle persone in grado di sorprenderti e demolire le nozioni che si possono avere di quell'epoca, e attori che definirebbero quello spirito".

La storia è ambientata negli anni '20 e il filmmaker ha sottolineato: "Il film ha catturato intere società in una fase di transizione. Si pensa a certi film di Fellini come La Dolce Vita, a Nashville di Altman e a Il Padrino. Epici progetti vecchia scuola che si basano sui personaggi mostrando una società in evoluzione".

Tra le fonti di ispirazione alla base di Babylon ci sono anche i film muti, elemento che ha portato alla scelta di girare a Santa Clarita, California, dove Charlie Chaplin ha realizzato Tempi moderni.

