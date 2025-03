Baby Invasion: ladri neonati compiono furti e omicidi nel trailer del film di Harmony Korine

Il film diretto da Harmony Korine intitolato Baby Invasion ha ora un trailer che anticipa qualche dettaglio del progetto, che è stato presentato in anteprima la scorsa estate alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel breve video si vedono così bambini, numerose armi, furti, crimini e scene in stile videogioco e surreali.

Cosa racconta Baby Invasion

Il film Baby Invasion viene descritto come un thriller interattivo e sperimentale che segue un gruppo di ladri che entrano in una casa. Il progetto è stato girato in prospettiva in prima persona e i volti dei criminali sono stati modificati volutamente dal regista Harmony Korine usando l'Intelligenza Artificiale, sostituendoli con quelli di un gruppo di neonati.

Ecco il trailer:

Il regista ha rivelato di aver girato oltre 80 ore di materiale per il film e la colonna sonora è stata firmata dal misterioso artista Burial, che Korine non ha mai incontrato e con cui non ha nemmeno avuto una conversazione telefonica.

Come è stato realizzato il film

Baby Invasion non ha inoltre uno script e nel cast sono stati coinvolti dei veri criminali che hanno provato a derubare molti amici del filmmaker. Harmony, intervistato da Variety, aveva spiegato: "Quando sono stati arrestati li abbiamo coinvolti nel cast e questo ha aggiunto un po' più di realismo".

La sinossi ufficiale diffusa online anticipa che nel dark web viene diffuso un gioco in cui un gruppo di mercenari che nascondono la loro identità usando dei volti da bambini entrano illegalmente nelle case delle persone benestanti e potenti. Mentre i giocatori seguono in livestream il gioco, la gang potrebbe realmente compiere realmente dei terribili omicidi, ma la situazione non è chiara.