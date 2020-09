Baby 3: una clip esclusiva della stagione finale della serie Netflix

Baby 3, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, sarà disponibile su Netflix dal 16 settembre: la stagione finale della serie ispirata allo scandalo delle baby squillo dei Parioli di Roma vedrà la verità deflagrare e sconvolgere il mondo delle protagoniste.

Nel video che potete vedere qui sopra la macchina da presa segue le due protagoniste Chiara e Ludovica (Benedetta Porcaroli e Alice Pagani). Chiara arriva in una stanza d'albergo e inizia a prepararsi per un nuovo incontro con un cliente mentre Ludovica percorre i corridoi della scuola, seguita dallo sguardo dei compagni, con in mano una scatola sulla quale c'è scritto "100 giorni".

Ecco la sinossi ufficiale fornita da Netflix della stagione finale di Baby: La verità viene fuori e sconvolge il mondo dei protagonisti. Ogni personaggio deve fare i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze di tanti. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi.

In Baby 3 troveremo nuovamente i personaggi principali della serie tra cui: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani Riccardo Mandolini, Brando Pacitto, Mirko Trovato, Lorenzo Zurzolo, Isabella Ferrari e Claudia Pandolfi. Tra i nuovi volti che impareremo a conoscere nella stagione finale ci sono Anna Lou Castoldi, Antonio Orlando e Ludovico Succio. La terza stagione di Baby è diretta da Andrea De Sica, Letizia Lamartire a cui si aggiunge Antonio Le Fosse che insieme a Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol fa parte del collettivo GRAMS creatore e sceneggiatore della serie.