Babel: stasera su Rai5 il film premio Oscar con Brad Pitt, Cate Blanchett e Gael García Bernal

È Babel il film in onda stasera su Rai5 alle 21:15, diretto nel 2006 da Alejandro González Iñárritu, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal, Kôji Yakusho, Adriana Barraza.

Il film verrà proposto senza interruzioni pubblicitarie.

La locandina di Babel

In Marocco, due bambini stanno giocando per la strada con in mano un fucile. Per errore parte un colpo che ferisce una turista americana su un autobus. Comincia da questa storia Babel. La donna ferita è in vacanza con suo marito per cercare di superare lo choc della morte del loro terzo figlio subito dopo il parto. La donna è ferita gravemente e l'emorragia non si ferma. Poiché si trovano in pieno deserto ed è impossibile anche solo tentare di raggiungere il più vicino ospedale, la loro guida porta la donna nel suo villaggio natale e la affida alle cure dell'unico sanitario presente, un veterinario. Contemporaneamente a San Diego la tata dei suoi figli deve partire per il Messico per andare al matrimonio di suo figlio. Poiché ha sentito alla televisione la notizia del ferimento della sua datrice di lavoro, decide di portare i bambini con sé a casa sua. A Tokyo, intanto, una ragazza sordomuta cerca di superare il trauma del suicidio di sua madre seducendo ogni uomo che incontra, ma ogni volta riesce soltanto a sentirsi più sola ed emarginata.

Il film è stato premiato al 59° Festival di Cannes (2006) per la Miglior Regia e ai Golden Globes 2007 come Miglior Film Drammatico, vincitore dell'Oscar 2007 per la Migliore Colonna Sonora e del David di Donatello 2007 come Miglior Film Straniero.