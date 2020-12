Babbo Bastardo 2: stasera su Cielo Billy Bob Thornton torna a vestire i panni di Babbo Natale

Stasera su Cielo, alle 21:15, va in onda, in prima visione in chiaro, Babbo Bastardo 2, il film del 2016 diretto da Mark Waters, sequel di Babbo Bastardo, che vede Billy Bob Thornton tornare a vestire i panni di Babbo Natale.

A distanza di 13 anni dalla sua prima avventura sullo schermo torna Willie Soke (Billy Bob Thornton), che alimentato da whiskey a buon mercato, avidità e odio, fa squadra ancora una volta con il suo piccolo aiutante arrabbiato Marcus, uscito di galera, per svaligiare un ente di beneficenza di Chicago alla vigilia di Natale. L'unico che riesce a tirar fuori dei frammenti di umanità da Willie è il paffuto e particolare Thurman Merman, ormai cresciuto; ma iniziano i problemi di famiglia quando alla banda si unisce Sunny Soke, madre di Willie, interpretata da Kathy Bates, vera carogna odiata dal figlio. A rendere tutto più piccante è Diane (Christina Hendricks), la direttrice dell'ente di beneficenza, dalla quale Willie è subito attratto.

La serata su Cielo prosegue con l'horror Silent night in cui un misterioso assassino travestito da Babbo Natale semina il panico in una cittadina del Midwest degli Stati Uniti nella notte della vigilia di Natale: l'uomo terrorizza gli abitanti della città uccidendo in modo brutale coloro che, a suo dire, non hanno il giusto comportamento morale.

Il vice-sceriffo Bradymore, ancora sconvolta dalla morte del marito, cerca in tutti i modi di fermare questo pazzo killer spietato.