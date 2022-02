Aziz Ansari debutta alla regia con un film con star Bill Murray

Aziz Ansari debutterà come regista di un lungometraggio con una commedia che avrà come star Bill Murray.

Il progetto è ancora privo di un titolo ufficiale e lo vedrà coinvolto anche come attore e produttore in collaborazione con Searchlight.

Secondo le indiscrezioni l'opera prima di Aziz Ansari con star Bill Murray sarà ispirata al saggio Being Mortal: Medicine and What Matters in the End scritto da Atul Gawande. Tra le pagine si racconta la storia del chirurgo e si affrontano tematiche come morte, qualità della vita per gli infermi e per gli anziani, e come rendere gli ultimi mesi di vita di una persona significativa e all'insegna della dignità. Murray potrebbe forse avere il ruolo di un paziente del medico o di una persona che sta per affrontare un lutto nella propria vita.

Il debutto sul grande schermo del progetto è previsto per il 2023. David Greenbaum e Matthew Greenfield hanno dichiarato: "Aziz Ansari è un talento incredibile e, con questo script, propone una combinazione unica di umorismo e pathos. Siamo elettrizzati nel collaborare con lui per il suo debutto alla regia e, ovviamente, di lavorare di nuovo con il genio di Bill Murray".