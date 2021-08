Avere vent'anni: il film erotico con Lilli Carati e Gloria Guida torna in TV stasera su Cielo

Stasera su Cielo alle 21:20 torna in TV Avere vent'anni, film drammatico/erotico di Fernando Di Leo, datato 1978, con protagoniste Lilli Carati e Gloria Guida. Dell'opera esistono due versioni, una è naturalmente quella originale, ritirata dai cinema quasi immediatamente e poi pubblicata in DVD nel 2004, l'altra, finita in VHS nel 1979, è stata ampiamente rimaneggiata, con il taglio dell'incipit, delle scene d'amore saffico tra le protagoniste e soprattutto con un finale nettamente diverso da quello previsto dal copione. Inutile specificare quale delle due abbia avuto più successo negli anni. La versione proposta stasera è quella integrale.

La locandina di Avere vent'anni ( 1978 )

Tina e Lia sono due girovaghe che vivono la propria vita con estrema disinvoltura, nei comportamenti e nei costumi sessuali. Giunte a Roma, le ragazze finiscono per trovare alloggio presso una comune gestita da uno strano individuo detto 'il nazariota', dove intrecciano relazioni erotico-sentimentali con gli altri ospiti, mentre si guadagnano da vivere vendendo enciclopedie e facendo le artiste di strada. Ma dietro l'angolo è in agguato una brutta sorpresa...

Il finale violentissimo, ma non soltanto, causò molti problemi con la censura ad Avere vent'anni, il film più controverso della carriera di Fernando Di Leo, che scelse due "dive" del genere, Gloria Guida e Lilli Carati, come sue protagoniste.