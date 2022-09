Avengers: The Kang Dynasty, svelato lo sceneggiatore del film

Delle fonti hanno rivelato che Jeff Loveness, autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si occuperà anche della sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty.

Dopo aver annunciato Avengers: The Kang Dynasty al Comic-Con di quest'anno, i Marvel Studios sembrano aver già trovato chi si occuperà di scrivere il copione dell'anticipiatissimo film della Fase 6 del MCU. Delle fonti hanno infatti rivelato a Deadline che lo sceneggiatore della pellicola sarà Jeff Loveness, già autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Il film è stato annunciato insieme al resto degli imponenti piani futuri del Marvel Cinematic Universe. Tutto ciò che si sa al momento è che Destin Daniel Cretton sarà alla regia e che il nuovo super villain Kang, interpretato da Jonathan Majors, sarà al centro della narrazione.

Apparso per la prima volta alla fine della prima stagione di Loki, il personaggio di Kang sarà presente anche sul grande schermo all'interno di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sarà quindi la prossima minaccia che gli Avengers dovranno affrontare nel film, che dovrebbe uscire nel 2025.

Jeff Loveness ha guadagnato popolarità grazie all'acclamata serie Rick & Morty. Il suo passato nel genere comico si rifletterà infatti nel nuovo Ant-Man, che uscirà nei cinema a febbraio 2023.