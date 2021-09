Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch: "Ho improvvisato un momento iconico del film"

Benedict Cumberbatch ha ammesso di aver improvvisato un momento iconico del film Avengers: Infinity War. L'attore ha fatto quindi riferimento alla scena in cui Doctor Strange risponde stizzito all'ennesima provocazione di Iron Man, il supereroe Marvel interpretato da Robert Downey Jr.

In Avengers: Infinity War, il film Marvel uscito nel 2018, il pubblico ha assistito alla controversa relazione tra Iron Man e Doctor Strange e quindi al dibattito "scienza contro magia". Ci sono volute poche battute per capire quanto i due non si stessero proprio simpatici, come ben emerge nella scena in cui lo Stregone Supremo racconta a Stark l'esistenza delle gemme dell'infinito. Con l'avvento di Thanos, poi, le cose sono cambiate e Doctor Strange è diventato l'unico di cui Iron Man doveva fidarsi per sconfiggere il villain e salvare l'universo. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Cumberbatch ha ammesso che uno dei momenti del film che il pubblico ha più amato è stato qualcosa che lui stesso ha improvvisato sul momento, in parte perché era stanco di essere il bersaglio di Iron Man.

La scena in questione è quella in cui Iron Man dice a Strange: "Qual è esattamente il tuo lavoro, oltre a creare animali con palloncini?", e Strange gli risponde: "Protegger la tua realtà, cogli**e". Quest'ultima parola, tradotta in italiano con "imbecille", è stata dunque improvvisata. "Ricordo sul set quando l'ho chiamato cogli..e, c'era questa sorta di effetto a catena. 'Oh mio Dio. Hai appena detto ad Iron Man che è un cogli..e?'", ha ricordato Cumberbatch, aggiungendo: "Hanno scelto di tenere quel momento, buon per loro. E poi ha avuto lo stesso tipo di accoglienza al cinema. Mi ero solo stufato, quindi ho provato a buttarlo giù".

Per quanto riguarda il multiverso Marvel, è stato intravisto in Avengers: Endgame ed esplorato molto di più in Loki. La serie animata What If...?, disponibile su Disney+, offre poi un ulteriore sguardo sugli universi Marvel alternativi ma, essendo animato e quindi svincolato dai limiti di produzione della maggior parte dei film, è impossibile sapere quale di quei mondi, nel caso, si presenterà in un futuro film live action. Il pubblico avrà comunque modo di tornare a scoprirlo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il film diretto da Sam Raimi, in uscita a marzo 2022.