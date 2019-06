Avengers: Endgame, un video girato sul set mostra le riprese dello "schiocco" di Iron Man

Avengers: Endgame conclude la storia di Iron Man con un'epica scena, di cui ora è apparso online il video realizzato sul set nel momento in cui il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. schiocca le dita.

Il memorabile momento è stato condiviso ora online dall'assistente dell'attore, Jimmy Rich, regalando ai fan una prospettiva inedita all'uscita di scena dell'eroe.

Nel cinecomic diretto dai fratelli Russo l'eroe si sacrifica per sconfiggere Thanos e, dopo aver indossato il Guanto dell'Infinito, schiocca le dita dicendo "Io sono Iron Man", riferimento al primo cinecomic di cui Robert Downey Jr. è stato protagonista nell'ormai lontano 2008.

La già storica battuta di Avengers: Endgame è stata ideata solo in un secondo momento, mentre i registi stavano lavorando al montaggio del film: "Tony in quel momento non diceva nulla ed eravamo nella sala montaggio pensando 'Deve dire qualcosa. Questo è un personaggio che ha vissuto ed è morto esprimendo la sua opinione'. Non riuscivamo però a ideare la battuta giusta come risposta a Thanos che dichiarava: "Io sono ineluttabile". Jeff Ford, al lavoro con i Russo da quattro cinecomic, ha quindi proposto che si chiudesse il cerchio facendogli dichiarare _Io sono Iron Man.

Il video condiviso da Rich regala ora un interessante sguardo all'atmosfera e all'intensità che hanno contraddistinto le riprese di quell'iconico passaggio della storia.