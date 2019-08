Avengers: Endgame, la verità sulla morte di Thanos è stata svelata

La verità sulla morte di Thanos in Avengers: Endgame è stata rivelata nel commento alla versione home video del film.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Thanos è uno dei più grandi villain della storia del Marvel Cinematic Universe. Ciò che lo rende ancor più terrificante è il fatto che la distruzione da lui causata, nella sua mente, avviene per una buona causa. Adesso scopriamo che anche la sua morte (la prima) avviene per un motivo "nobile".

Nella prima parte di Avengers: Endgame, dopo la Decimazione gli Avengers rintracciano Thanos nel suo umile rifugio e in un impeto di rabbia Thor lo uccide. Ma dove sono le armi del Titano Pazzo? L'armatura è appesa a un palo fuori dalla sua capanna e lui sembra non voler opporre alcuna resistenza. Come può essere così semplice ucciderlo?

Uno degli extra nella versione home video di Avengers: Endgame ci svela una scioccante verità. Il co-sceneggiatore Christopher Markus conferma che Thanos ha permesso che Thanos lo uccidesse: "Gli Avengers hanno portato a termine ciò che Thanos gli ha lasciato fare. Ha finito il suo lavoro e ha permesso che lo uccidessero."

Quando il Thanos del passato scopre cosa sta per succedere, accetta che il suo destino si compia visto che lui vede se stesso con un personaggio con una missione da portare a termine per riportare l'equilibrio nell'universo. Portato a termine lo Snap, il suo lavoro è compiuto e accetta di buon grado di morire.