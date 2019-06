Avengers: Endgame, negli USA arriverà in digitale solo su Disney+?

Avengers: Endgame, nel mercato americano, potrebbe essere distribuito in digitale solo su Disney+, sei mesi dopo la messa in vendita in formato homevideo.

Avengers: Endgame potrebbe essere distribuito in DVD e Blu-Ray prima del suo arrivo sulle piattaforme di streaming in formato digitale.

La Disney, secondo quanto riporta il sito Express, vorrebbe rendere disponibile esclusivamente l'apprezzato cinecomic solo sulla sua Disney+ sei mesi dopo la sua messa in vendita in versione "fisica".

Il cinecomic dei fratelli Russo, negli Stati Uniti, dovrebbe infatti distribuito in digitale a partire dall'11 dicembre, circa sei mesi dopo l'arrivo dei DVD e dei Blu-Ray. A livello internazionale, invece, non dovrebbero esserci cambiamenti per quanto riguarda la strategia nella distribuzione di Avengers: Endgame rispetto a quanto accaduto in passato con gli altri capitoli del Marvel Cinematic Universe, non essendo ancora stato annunciato il possibile debutto della nuova piattaforma di streaming di proprietà del colosso nel settore dell'intrattenimento.

Il sito CheatSheet sostiene inoltre che i vertici della Disney potrebbe cambiare idea e distribuire in digitale il film per sfruttare l'attenzione dei fan e la data prevista dovrebbe essere intorno al 30 luglio, nonostante in alcuni cinema statunitensi potrebbe ancora essere in programmazione.

Il lungometraggio diretto dai fratelli Russo, attualmente, è al secondo posto dei film con i migliori incassi di sempre rimanendo per ora alle spalle di Avatar che guida ancora la top 10 con 2.788 miliardi di dollari.

