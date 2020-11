Avengers: Endgame, una scena chiave del film è stata improvvisata: ecco quale

A volte, si sa, le scene più iconiche nascono così, per caso. E sembrerebbe proprio che anche una scena cruciale di Avengers: Endgame sia stata improvvisata dagli attori durante le riprese. Quale? Scopriamolo insieme.

È stato il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, a svelare la curiosità suoi follower di Twitter.

Sembra infatti che, come rivelatogli dallo stesso Benedict Cumberbatch, il momento in cui Strange indica a Tony (Robert Downey Jr.), con un semplice ma inconfutabile gesto, di avere dinnanzi l'unico futuro in cui i nostri avrebbero potuto vincere la battaglia contro Thanos, non fosse presente nella sceneggiatura.

Benedict told me this moment was an improv. https://t.co/d5fvwTTrwl — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) October 27, 2020

"Benedict mi ha raccontato che questo momento è stato improvvisato" scrive infatti retwittando la gif della scena di Avengers: Endgame che un utente aveva utilizzato come commento a uno dei suoi post.

Normalmente non sarebbe poi così insolito scoprire che delle scene particolarmente divertenti o degne di nota siano frutto di improvvisazione (prendete Thor: Ragnarock, per esempio, dove Waititi ha lasciato ampio spazio all'improvvisazione), ma un momento chiave come questo - richiamo, tra l'altro, di un altra sequenza di Avengers: Infinity War - sembrava davvero troppo perfetto per essere nato lì sul set.

Ma dopotutto, i grandi attori si riconoscono anche da queste cose, e i grandi film assumono la loro identità anche grazie a questi dettagli aggiunti, non trovate?