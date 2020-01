Avengers: Endgame, Thanos era solo una pedina nelle mani di un Vendicatore?

Avengers: Endgame è stato l'ultimo film della saga dei vendicatori, che ha portato con sé uno dei cattivi Marvel per eccellenza, ovvero Thanos che, però, secondo una nuova teoria dei fan, non sarebbe stato il vero artefice del piano di distruzione dell'Universo, ma sarebbe stato manipolato da un membro degli Avengers.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Una nuova teoria dei fan propone un'idea completamente diversa da quella mostrata in Avengers: Endgame che potrebbe dare una svolta brillante all'MCU. Secondo questa teoria, sarebbe Doctor Strange l'artefice di tutto: lo Stregone Supremo avrebbe manipolato Thanos grazie alla sua capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio.

Questa teoria, ipotizzata da un utente di Reddit, afferma che il Doctor Strange ha scelto questo specifico corso d'azione tra oltre 14 milioni di opzioni a sua disposizione, solo perché voleva eliminare Thanos e desiderava bilanciare l'universo allo stesso tempo, eliminando alcuni Avengers che avrebbero potuto rivelarsi problematici come Iron Man.

Quindi, secondo questa nuova idea, Stephen Strange voleva eliminare tutti gli ostacoli per stabilire la pace, vedendo Tony Stark, Hulk, Thor e Visione come una minaccia. In effetti, alla fine di Avengers: Endgame, questi personaggi sono tutti fuori uso, in un modo o nell'altro. Ma sarà davvero così?

Nulla è certo, al momento nessuna conferma da parte di Marvel è arrivata, quindi restano solo teorie ma, se qualcosa fosse vero, sicuramente scopriremo qualche dettaglio in più in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in arrivo a maggio 2021.