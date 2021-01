Avengers: Endgame, la teoria di un fan risolve brillantemente il problema dei 'Due Ant-Men'

Da tempo è noto che la battaglia finale di Avengers: Endgame contiene alcuni errori di continuità, ma ci avrebbe pensato la teoria di un fan a risolvere brillantemente il problema dei 'Due Ant-Men'.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Un utente di TikTok ha notato che Ant-Man e Giant-Man compaiono sullo schermo quasi simultaneamente. Scott (Paul Rudd) e Hope (Evangeline Lilly), equipaggiati come in Ant-Man and the Wasp, vengono mostrati mentre tentano di mettere in moto il furgone di Scott sul compagno di battaglia, ma poco dopo Giant-Man viene mostrato intento a combattere l'esercito di Thanos.

Come riporta Cbr.com, ci ha pensato l'utente Reddit hockeytalkie ha fornire una spiegazione soddisfacente a risolvere l'inghippo. Secondo la sua teoria quello di Marvel non sarebbe affatto un errore e la presenza di Giant-Man in contemporanea ad Ant-Man sarebbe dovuta al fatto che non si tratta di Scott Lang, bensì del suo amico Luis (Michael Peña). Luis avrebbe dunque ricevuto un costume da supereroe dopo aver mostrato fedeltà a Scott e Hope nel corso del due film su Ant-Man.

]

Secondo la teoria su Reddit, Luis potrebbe aver ricevuto un costume da Ant-Man durante i cinque anni di assenza di Scott compiendo atti eroici come tributo a lui. Quando Scott torna dal Regno Quantico, viene messo al corrente di tutto ciò che è accaduto dopo lo Snap e va a trovare Cassie, ma è lecito ritenere che probabilmente abbia rivisto anche Luis, il suo amico e socio in affari. L'utente Reddit ipotizza anche che gli sforzi di Luis per prendere il posto di Scott potrebbero averlo spinto anche a vegliare su Cassie in sua assenza. La figlia di Scott sta bene, ma è possibile che sua madre Maggie (Judy Greer) e il suo patrigno Jim (Bobby Cannavale) siano state le vittime dello Snap, lasciandola sola.

Chris Evans "Troppo occupato con il suo profilo OnlyFans" dice il regista di Avengers: Endgame

Scott potrebbe dunque aver ricontattato Luis prima di tuffarsi nel viaggio neltempo degli Avengers informandolo sulla missione. Luis potrebbe così essersi recato alla sede dei New Avengers arrivando subito prima dell'attacco di Thanos. Così, dopo essersi infilato il costume, potrebbe essersi trasformato in Giant-Man per andare in soccorso di Hulk (Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle) e Rocket (doppiato da Bradley Cooper).

La teoria su Reddit non spiega perché Luis non si sia messo in contatto con gli Avengers durante l'assenza di Scott Land né perché gli Avengers non hanno cercato di contattarlo, ma si sa che quella è stata un'epoca difficile e caotica, ma anche senza conferme ufficiale la teoria resta comunque intrigante.