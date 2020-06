Avengers: Endgame, e se Captain America fosse immortale?

Una nuova teoria su Avengers: Endgame avrebbe implicazioni interessanti per il possibile ritorno in scena di Captain America, ritenuto 'immortale'.

Una nuova teoria su Avengers: Endgame avrebbe implicazioni interessanti per il possibile ritorno in scena di Captain America, al netto delle dichiarazioni di Chris Evans che ha detto di aver chiuso con il Marvel Cinematic Universe, ipotizzando l'immortalità del personaggio.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Un nuovo articolo di Screen Rant suggerisce infatti che il personaggio di Captain America, pur essendo invecchiato (lentamente, grazie al siero che gli diede i poteri nel 1941), possa essere immortale, e l'ipotesi si basa su una storyline dei fumetti, dove si scopre che coloro che sono degni di impugnare Mjolnir acquistano una longevità molto duratura (nell'universo cartaceo è accaduto allo Spider-Man del 2099, ancora vivo nel 3100). Questo spiegherebbe, insieme al siero, l'aria non particolarmente decrepita di Steve Rogers alla fine del quarto film degli Avengers, dove torna negli anni Cinquanta e vive insieme a Peggy Carter, ripresentandosi nel 2023, ultracentenario, per affidare il suo scudo all'amico Sam Wilson.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Questa teoria consentirebbe a Steve Rogers di tornare saltuariamente dopo gli eventi di Avengers: Endgame, anche se Chris Evans ha sostanzialmente escluso la possibilità di indossare nuovamente i panni del personaggio. Al momento il destino di Rogers non è interamente chiaro: all'inizio di Spider-Man: Far From Home, ambientato alcuni mesi dopo la sconfitta di Thanos, egli è incluso nel video che commemora gli Avengers defunti, insieme a Tony Stark, Natasha Romanoff e Visione, ma non è stato confermato se si tratti solo di una copertura per giustificare la sua scomparsa o del vero decesso del Rogers più anziano.

Presumibilmente ci saranno maggiori informazioni al riguardo in The Falcon and the Winter Soldier, la miniserie realizzata per Disney+ dove Sam Wilson e Bucky Barnes devono fare i conti con le conseguenze della scelta di Steve e il ritorno in scena di Helmut Zemo. La miniserie dovrebbe debuttare ad agosto, ma è possibile che ci sia un rinvio a causa dei ritardi subiti dalla produzione.