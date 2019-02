Avengers: Endgame, clamoroso spoiler di Tom Holland in una vecchia intervista

Marica Lancellotti

Tom Holland verrà ricordato come uno degli attori più chiacchieroni di tutto l'UCM e ancora di più da oggi in poi: l'interprete di Spider-Man si è lasciato sfuggire un importante spoiler su Avengers: Endgame addirittura in un'intervista di un anno fa!

Le domande, in realtà, a Tom Holland e al collega Benedict Cumberbatch, erano tutte finalizzate alla promozione di Avengers: Infinity War, ma sappiamo che all'epoca gli attori impegnati con le avventure degli Avengers, oltre a Infinity War, avevano anche girato almeno i ¾ di Avengers: Endgame. Cosa è successo? Che, alla domanda su chi dei due avesse sbagliato il maggior numero di battute, Tom Holland si è affrettato a rispondere: "Io! Però lui ha le battute più difficili perchè deve parlare di tutta quella roba del Regno Quantico! Io devo solo dire "Sì amico, è fantastico"".

A questo punto è facile capire perchè, a distanza di un anno, questa intervista si è trasformata in un enorme spoiler: sia Doctor Strange che Spider-Man sono vittime, in Avengers: Infnity War, dello schiocco di dita di Thanos, ma nel capitolo precedente degli Avengers non si menziona mai il Regno Quantico! Cosa che rende evidente come la dimensione, introdotta in Ant-Man ma che si è rivelata fondamentale anche in Doctor Strange e Ant-Man and the Wasp, avrà un ruolo fondamentale in Endgame, esattamente come i fan sospettavano da un po', al fine di rimediare alla decimazione operata da Thanos. Tom Holland è stato il più chiaro ma ad ottobre già Michael Douglas, interprete di Hank Pym, si era lasciato sfuggire che Ant-Man and The Wasp era direttamente connesso al prossimo film sugli Avengers e che la dimensione al centro della ricerca del suo personaggio sarebbe stata la chiave per tutto il futuro dell'UCM.

Non è tutto: anche se a questo punto non sembra nemmeno più uno spoiler ma, l'intervista ha confermato in questo modo che il Doctor Strange tornerà sicuramente per condurre gli altri eroi in viaggio attraverso le varie linee temporali. Non saranno di certo contenti i fratelli Russo, che mettono la segretezza prima di tutto, ma non sarà contento neppure Mark Ruffalo che vede così intaccato il primato come persona peggiore a cui affidare un segreto, conquistato con l'ormai famosa affermazione "In Infinity War muoiono tutti".