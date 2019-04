Avengers: Endgame, spettatrice cinese piange senza sosta e viene portata in ospedale dopo il film

Avengers: Endgame scrive la parola fine sull'Infinity Saga portata sul grande schermo dalla Marvel e l'emozione sembra abbia travolto una giovane studentessa universitaria che in Cina è stata addirittura ricoverata in ospedale.

La bizzarra situazione si è verificata il 24 aprile a Zhejiang ed è stata poi raccontata online, tra lo stupore e la comprensione di milioni di fan in tutto il mondo.

La ventunenne, secondo quanto riportano i siti asiatici, era insieme ai suoi amici e durante la proiezione di Avengers: Endgame ha iniziato a piangere e avere delle difficoltà respiratorie dopo una delle sequenze più drammatiche contenute nel cinecomic diretto dai fratelli Russo.

Al termine della visione è uscita dalla sala ma ha provato un forte dolore al petto e non riusciva a respirare normalmente. La studentessa ha iniziato a perdere la sensibilità agli arti e ad avere degli spasmi, situazione che ha obbligato i suoi amici a chiamare un'ambulanza e i medici a ricoverarla in osservazione.

Uno dei dottori che l'ha soccorsa ha spiegato: "L'ho vista che faticava a respirare normalmente e, in base alla descrizione fatta dai suoi amici, abbiamo capito che ha pianto troppo, andando in iperventilazione. Le abbiamo immediatamente fatto indossare una maschera per somministrarle dell'ossigeno e cercato di carlmarla, in modo da far sparire i sintomi".

La ragazza è poi stata dimessa la sera stessa, senza alcuna conseguenza.

