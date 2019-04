Avengers: Endgame, prevendite al via da domani 2 aprile?

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e domani 2 aprile dovrebbe iniziare la prevendita, per quanto riguarda le sale americane, dei biglietti per assistere all'atteso capitolo conclusivo della battaglia tra gli Avengers e Thanos. A rivelarlo è il sito ComicBook.com che ha confermato le indiscrezioni riguardanti la data in cui i tanti fan potranno iniziare a prenotare il proprio posto negli innumerevoli cinema che proietteranno il cinecomic diretto dai fratelli Russo.

Avengers 4 è ormai da quasi un anno uno dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe e concluderà la storia legata alle Gemme dell'Infinito, elemento che da tempo è presente negli adattamenti cinematografici tratti dai fumetti.

I due registi hanno recentemente commentato il successo ottenuto dallo studio sottolineando come la Marvel sia in grado di generare aspettative e suscitare entusiasmo, quasi come se un lungometraggio fosse un concerto rock, convincendo le persone ad andare nelle sale durante il primo weekend di programmazione: "C'è un'energia e un entusiasmo che non si potrebbero provare rimanendo seduti a casa. C'è la sensazione di far parte di una comunità. Ci sono persone che applaudono, ridono e piangono, seguendo insieme la storia in un modo raramente presente al di fuori del franchise di Star Wars. Il legame emotivo è così forte per molte persone".

La storia di Infinity War si era conclusa con il drammatico cliffhanger e le scene post credits avevano mostrato Nick Fury mentre inviava una richiesta di aiuto a Captain Marvel, l'eroina interpretata da Brie Larson.

Tra gli interpreti di Avengers: Endgame ci saranno quindi Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).