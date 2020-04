Avengers: Endgame, perché Captain America è riuscito a sollevare Mjölnir nel film?

Perché in Avengers: Endgame Captain America riesce a sollevare Mjölnir, e in Age of Ultron no? Cosa è cambiato?

In Avengers: Endgame, Captain America riesce a sollevare Mjölnir, dimostrando di esserne degno. In Avengers: Age of Ultron, tuttavia, non vi riuscì (ma le basi c'erano tutte). Cosa è cambiato nel frattempo?

È una domanda che si sono chiesti in molti, dopo la visione di AAvengers: Endgame: Perché adesso Cap riuscirebbe a sollevare e utilizzare Mjölnir? Perchè sarebbe "più degno" ora di quanto già non fosse ai tempi del secondo film sugli Avengers: Age of Ultron?

La risposta che aveva avuto maggiormente presa subito dopo l'uscita del film nelle sale sembrava avere a che fare con la stessa volontà di Steve (era stato lui a scegliere di non prendere in mano l'arma durante il party) o in alternativa con il fatto che magari lui stesso non si ritenesse ancora degno, ma ora la reale motivazione è stata resa nota proprio dal team creativo del MCU.

I'd say he's not completely worthy yet. He still has the secret of Tony's parents' death to resolve. -CM #AvengersAssemble #QuarantineWatchParty https://t.co/xbUI6nbo1f — ComicBook.com (@ComicBook) April 28, 2020

Durante il watch party di Avengers: Endgame organizzato dal sito Comicbook, Christopher Markus, sceneggiatore storico dei Marvel Studios, ha spiegato: "Direi che in Age of Ultron Steve non era ancora completamente degno. Aveva ancora una questione irrisolta, ovvero il segreto della morte dei genitori di Tony".

Come sappiamo, questo argomento è stato affrontato in Captain America: Civil War, quando Tony viene a conoscenza del fatto che era stato proprio Il Soldato d'Inverno (Bucky sotto il controllo mentale dell'Hydra) a uccidere i suoi genitori, e di come Steve ne fosse a conoscenza. Una volta rivelata la verità, e dopo aver risolto la questione con Tony, non è rimasto più nulla che potesse impedire al Capitano di impugnare Mjölnir.