Avengers: Endgame, nuove rivelazioni sulle scene eliminate dal montaggio finale

Avengers: Endgame è arrivato su Disney+ con alcune scene eliminate al montaggio definitivo e in queste settimane i due registi, Joe e Anthony Russo, si sono prodigati in numerosi dettagli per spiegare i motivi che li hanno spinti a non inserirle. Due in particolare sono i momenti più gettonati: quello in cui Tony Stark incontra la figlia nell'aldilà e la scena ambietata a Vormin con protagonisti Vedova Nera e Occhio di Falco.

Sulla prima sequenza, che vede in scena Robert Downey Jr. e Katherine Langford, i due autori di Avengers: Endgame hanno parlato forse più di qualunque altra, ora però hanno aggiunto una ragione in più che non riguarda la percezione che il pubblico ha avuto ai screentest o il minutaggio, ma la Gemma dell'Anima. "C'è stato un momento in cui avevamo l'idea che l'uso della Gemma dell'Anima porti la persona ad una sorta di resa di conti con qualcosa che non può essere lasciato irrisolto. Dato che Thanos aveva avuto quella toccante esperienza con sua figlia (Gamora ndr.) in Avengers: Infinity War, avevamo pensato che fosse interessante fare un parallelo con Tony e sua figlia. Poi però, una volta girato tutto, ci siamo resi conto che il pubblico non aveva mai avuto a che fare con sua figlia da adulta durante il film, la hanno conosciuta quando ancora era piccola. Perciò non ci sembrava più così emozionante come avevamo pensato all'inizio e ce ne siamo via via allontanati".

La parte su Vormir invece vede Vedova Nera e Occhio di Falco combattere contro gli scagnozzi di Thanos. Anche in questo caso questo segmento è stato tagliato perché: "Quando abbiamo iniziato a parlarne in post-produzione con il nostro montatore, Jeff Ford, abbiamo iniziato a rimpallarci le questioni. Non è la versione migliore per questi due eroi personaggi? Abbiamo due eroi, nessuno dei quali lascerà morire l'altro? Entrambi sanno di avere una missione che prevede che uno di loro si sacrifichi e hanno avuto un rapporto così profondo in tutto il MCU. Allora perché non facciamo semplicemente emergere il dissidio interiore tra questi due personaggi?".