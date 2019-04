Avengers: Endgame, Marvel ritira le copie sottotitolate in Russia!

La Marvel ha deciso di ritirare le copie sottotitolate di Avengers: Endgame dalla Russia, annullando le proiezioni, per preservare i segreti del quarto atteso capitolo della saga!

Disney e Marvel Studios sono impegnate da un paio d'anni nel preservare i segreti degli ultimi capitoli della saga degli Avengers. Quelli di Avengers: Infinity War sono stato protetti alla perfezione, ma con l'arrivo di Avengers: Endgame l'attenzione si è alzata a livelli disumani. L'ultima notizia riguarda, addirittura, la cancellazione di versioni sottotitolate per i mercati stranieri.

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

Pare, infatti, che la Marvel abbia eliminato gli spettacoli in lingua originale di Avengers: Endgame in Russia e in altri stati adiacenti. Secondo un report di Afisha Daily, la Disney farà comunque arrivare il film nelle sale russe con il titolo Avengers: Final, ma unicamente nelle versioni doppiate. Alcune catene cinematografiche stanno ridando i soldi indietro a coloro che già avevano acquistato i biglietti, mentre altre stanno offrendo a titolo gratuito la visione della versione doppiata.

La decisione è stata presa dopo che cinque minuti del film sono stati leakati sul web, proprio in una versione sottotitolata. I fan russi si sono schierati contro questa decisione, con diversi commenti sui social come Reddit, tra cui uno dei più condivisi: "Immaginate dover aspettare così tanto per vedere il capitolo conclusivo di 21 film, immaginate prenotare i biglietti dal primo istante e poi immaginate che vi venga detto che non lo potete guardare come volete."