Avengers: Endgame, Marvel non ha quasi mai mentito al cast, giura Kevin Feige

Riguardo a Avengers: Endgame Kevin Feige ha assicurato ufficialmente che Marvel non ha mai detto bugie al cast riguardo la trama del film ed eventuali sviluppi narrativi nel tentativo di tutelarsi da fughe di notizie e spoiler.

"Raramente diamo false informazioni agli attori; questa è la verità. Gli attori ricevono le informazioni di cui hanno bisogno per fare il loro lavoro nel miglior modo possibile." Lo hanno dichiarato Kevin Feige e il produttore esecutivo di Avengers: Endgame Trinh Tran in risposta ad un fan su Twitter.

We rarely provide false information to actors; that's the truth. The actors always have the information they need to do their best work. - Kevin #AvengersEndgame #VuduViewingParty https://t.co/WZUP8rq4Tr — The Avengers (@Avengers) August 3, 2019

Molti fan hanno risposto sarcasticamente a questa affermazione, sottolineando soprattutto quel "raramente" che sembra volerla smentire in parte. In passato Paul Bettany ha raccontato di aver ricevuto copioni falsi per Avengers: Infinity War, mentre Karen Gillan aveva dichiarato di non aver ricevuto un copione. I registi diAvengers: Endgame infine, hanno preferito tacere molti dettagli sul film per evitare che attori come Tom Holland - notoriamente poco propenso alla riservatezza - potessero lasciarsi sfuggire qualche dettaglio di troppo.

Qualche mese fa i fratelli Joe ed Anthony Russo avevano giustificato la decisione di non svelare troppi dettagli sul film agli attori come un modo per sollevarli dalla responsabilità e dalle pressioni di dover mantenere il riserbo più assoluto sulla lavorazione del film. "Abbiamo sviluppato un modo elaborato di far sapere agli attori solo i dettagli che davvero necessitano di conoscere"