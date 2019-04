Avengers: Endgame, Josh Brolin ha usato per la prima volta lo schiocco di Thanos in un'intervista

Ospite di Jimmy Kimmel per promuovere Avengers: Endgame, Josh Brolin ha rivelato di aver usato per la prima volta lo schiocco di Thanos in un'intervista.

Avengers: Endgame ha riportato in scena quello che, almeno fin qui, è stato il principale nemico dei Vendicatori, Thanos, e il suo interprete, Josh Brolin, ha svelato un piccolo segreto relativo allo schiocco, o se preferite l'originale inglese "snap". Ebbene, pare che per la prima volta il gesto ormai iconico non sia stato utilizzato all'interno di un film Marvel.

Ospite al Jimmy Kimmel Live, Josh Brolin è stato accolto da un fragoroso applauso del pubblico, cosa che non smette di sorprenderlo: "Non è sempre stato così nella mia vita. Quando mi presentavo alle prime audizioni e alle prime interviste c'era al massimo una persona per volta a battere le mani". Certo, è passato molto tempo da allora ma Brolin è cosciente che, a dare una grossa spinta alla sua carriera e all'affetto dei suoi fan, è stato soprattutto il suo Thanos. Parlando dell'ultima fatica del super cattivo, Avengers: Endgame (trovate qui la nostra recensione), Jimmy Kimmel non ha potuto fare a meno di evocare il famoso schiocco.

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

"Una cosa che ho sempre trovato curiosa è che la mossa con cui nei film uccidi milioni di persone sia in realtà una specie di gioco" ha scherzato il conduttore. "Anche se ormai la tua versione dello schiocco di dita è diventata la più famosa della storia". Josh Brolin ha svelato a questo punto che gli spettatori di Avengers: Infinity War non sono stati i primi a vedere lo schiocco di Thanos, perchè il privilegio è toccato al pubblico di un talk show: "La prima volta che l'ho usato in pubblico è stato durante un altro talk show. L'intervista non stava andando come avrei voluto e ho schioccato le dita come a volerla cancellare. Purtroppo nessuno dei presenti comprese il senso del mio gesto perchè Infinity War non era ancora arrivato al cinema".

Avengers: Endgame, le 10 migliori scene del film Marvel