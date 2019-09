Avengers: Endgame, è Iron Man il Vendicatore più forte? A deciderlo è un meme

Iron Man, dopo Avengers: Endgame, sarebbe il Vendicatore più forte e a sancirlo è un meme apparso naturalmente su Reddit che spiega, senza bisogno di tante parole, perchè sia proprio Tony Stark a meritare il gradino più alto del podio.

Chiunque abbia visto Avengers: Endgame ha assistito allo sfoggio di muscoli che Thor e Captain America hanno fatto, con tanto di sollevamento del martello divino, che dovrebbe ormai essere una disciplina sportiva pubblicamente riconosciuta nel MCU. E poi è arrivata Captain Marvel, un'eroina talmente potente da aver fatto più volte dire a Brie Larson nelle interviste che da sola sarebbe stata in grado di schiacciare Thanos. Tutto questo però non basta a quell'utente di Reddit che ha stabilito la personale classifica basandosi sulla potenza dell'urlo di dolore dei vari personaggi. E trattandosi di eroi e di sofferenza naturalmente funziona al contrario: vince chi meno esprime.

Come si vede, nella competizione è entrato anche il villain Thanos ma nè lui nè Hulk sono riusciti a strappare ad Iron Man il primato. Perchè? Perchè quando ha indossato il Guanto dell'Infinito, Iron Man è stato il solo a non urlare per il dolore. Il post ha aperto una lunga discussione, dove più di qualcuno ha mostrato il proprio disaccordo facendo leva essenzialmente su una considerazione: "Ho letto da qualche parte una teoria dei fan secondo cui Thanos e Hulk hanno urlato per il Guanto perché non sono abituati a provare dolore, per la loro immensa forza. Tony, essendo un semplice umano, ha dovuto affrontare il dolore per tutta la sua vita, quindi per lui provare sofferenza è un po' come andare ogni giorno in ufficio".

Sia come sia, per Hulk, Thor e qualunque altro si ritenga un valido candidato nella competizione, dopo i fatti di Endgame è davvero difficile chiedere a Tony Stark la rivincita.