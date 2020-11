Avengers: Endgame, Funko lancia il set di Pop! "Ti amo 3000"

Funko ha annunciato la messa in vendita del set di Funko Pop! ispirato al film Avengers: Endgame e all'iconico momento 'Ti Amo 3000'.

Il film Avengers: Endgame ha emozionato i fan del Marvel Cinematic Universe con la drammatica morte di Tony Stark e l'ormai iconica frase "Ti amo 3000" che ora è fonte di ispirazione per un nuovo set Funko Pop!.

La confezione, un'esclusiva della catena Pop in a Box, contiene la riproduzione di Morgan, la figlia di Tony, che indossa il casco, e l'ologramma di Iron Man.

I due Funko Pop! dedicati a uno degli elementi indimenticabili di Avengers: Endgame saranno disponibili online a partire dal 27 novembre.

Il set "I Love You 3000 (Ti amo 3000)" ricorderà così ai fan la scena del funerale mostrata nell'ultimo atto del lungometraggio diretto dai fratelli Russo in cui Tony dice addio alle persone amate e, soprattutto, alla figlia con un messaggio che lo fa apparire in versione ologramma. Morgan, inoltre, viene ritratta ribadendo il suo legame con Iron Man.

Perché Iron Man, anzi Tony Stark, è il cuore del Marvel Cinematic Universe

Robert Downey Jr., recentemente, ha ricordato le riprese dei film Marvel spiegando che indossare il casco, in particolare nei primi lungometraggi, lo accecava totalmente, arrivando quindi sul set delle ultime avventure ad avere una reazione molto decisa: "Nel momento in cui stavamo facendo gli ultimi film sugli Avengers, mi dicevano 'Ehi, Robert, ti dispiacerebbe mettere il... Casco?' io dicevo "No! Metti due punti qui (indicando gli occhi) e ricrealo più tardi".