Avengers: Endgame, i fratelli Russo: "Kevin Feige voleva uccidere tutti i 6 Avengers originali"

Ricordate quanto dolore avete provato dopo Avengers: Endgame e la morte di Iron Man e Black Widow? Se i fratelli Russo avessero accolto la proposta di Kevin Feige, avreste dovuto moltiplicarlo per ogni membro del team.

L'inaspettata rivelazione legata al dietro le quinte del film diretto dai fratelli Russo potrebbe infatti suscitare un po' di perplessità tra le fila dei fan del MCU.

Kevin Feige, anche a detta di tanti nomi illustri del settore, è uno dei produttori cinematografici e televisivi più brillanti di sempre. Eppure anche lui a volte può avere delle idee non esattamente vincenti...

Ai microfoni del podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz, come riporta anche Variety, i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame Anthony Russo e Joe Russo hanno rivelato una proposta del Presidente dei Marvel Studios per l'ultimo film sui Vendicatori che si sono ritrovati a dover bocciare.

"C'erano un sacco di rumor che circolavano su chi sarebbe morto in quel film" ha spiegato Joe Russo. Il regista ha aggiunto: "Kevin propose davvero, a un certo punto, di far fuori tutti gli Avengers originali (Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Hulk e Thor). Ma noi pensammo che sarebbe stata una scelta troppo aggressiva e il pubblico non sarebbe stato in grado di affrontarlo. E che, infatti, scegliendo solo uno o due personaggi che si sarebbero sacrificati durante il film avrebbe dato modo all'azione di fermarsi un attimo, avere questi momenti di catarsi emotiva, e poi riprendere con la narrazione".

E considerando la reazione dei fan alla morte di Iron Man e Black Widow (e non solo i fan, pensate a Jon Favreau che implorò di non uccidere Iron Man) diremmo che i fratelli Russo ci avevano visto giusto... Non trovate?