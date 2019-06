Avengers: Endgame, la foto di Thanos a un matrimonio diventa virale

Avengers: Endgame continua a far parlare di sé, a colpire l'attenzione dei fan è ora una foto di Thanos a un matrimonio diventa virale.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

L'utente Reddit kittencookies ha condiviso la foto inq uestione che mostra un cosplayer di Thanos seduto tra gli astanti del matrimonio della sorella.

L'idea di vestirsi da titano Pazzo per un matrimonio può sembrare quantomeno curiosa, ma kittencookies ha specificato che il tema del matrimonio era proprio la Marvel. Gli ospiti sono stati infatti invitati a indossare la loro migliore maglietta della Marvel, anche per venire incontro a coloro che non avevano i soldi per comprarsi un abito da cerimonia, ma il cosplayer di Thanos ha voluto strafare.

Ode a Thanos, l'ineluttabile antagonista degli Avengers

Parlando delle gesta del Titano Pazzo, il suo interprete Josh Brolin ha dichiarato: "Sta cercando di sistemare l'universo. Sta cercando di creare un equilibrio nel cosmo e per farlo deve distruggere un sacco di cose. C'è il guerriero Thanos, e poi c'è il Thanos che vedete nella capanna. Io amo di più il Thanos nella capanna, perché è più reale. E' totalmente soddisfatto di aver portato a termine la sua missione."

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.