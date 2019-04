Avengers: Endgame, ecco il cocktail ispirato a Robert Downey Jr!

Avengers: Endgame sta conquistando anche il mondo dell'alcool, visto che è stato creato un cocktail appositamente per l'occasione: l'Iron Man - Go Punch, ispirato a Robert Downey Jr.!

Nicholas Pinna, il bar manager dell'Hotel Locarno di Roma, ha infatti diffuso le immagini e la ricetta di un nuovo cocktail ispirato all'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe appena sbarcato nelle sale di tutto il mondo. Gli ingredienti dell'Iron Man - Go Punch sono pochi ma esotici e gustosi. Bastano 6 cl di Gosling Rum, 4 cl di purea di mango, 1.5 cl di sciroppo ananas e rooibos, 2.25 cl di succo di lime, Angostura bitter e Top Champagne Jacquart. Per prepararlo, basta versare direttamente tutti gli ingredienti nell'iron shaker, shakerare e decorare: il garnish previsto è a base di foglie di menta, ribes e ciliegia.

Avengers: Endgame: perché è il film più emblematico di questo decennio

Il cocktail è stato descritto come un drink con spoiler, in cui si consuma ogni genere possibile, dal dramma, alla commedia e ai momenti epici con finale in climax crescente di gusto. Una garnish virata al rosso è un omaggio al personaggio interpretato da Robert Downey Jr., uno dei volti principali di Avengers: Endgame (di cui trovate qui la nostra recensione). Il film dei fratelli Russo, intanto, ha sbaragliato ogni record possibile, parlando di incassi: negli Stati Uniti il primo weekend ha portato circa 350 milioni di dollari nelle sale, mentre nel resto del mondo circa 860 (!), arrivando a un totale devastante di 1,2 miliardi di dollari in cinque giorni di programmazione! È anche il miglior weekend d'apertura in assoluto in 44 paesi, tra cui l'Italia per un film internazionale.