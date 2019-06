Avengers: Endgame, Chris Hemsworth come Thor Grasso canta Johnny Cash! Il video

Avengers: Endgame potrebbe dar vita a uno spin-off di Thor Grasso con protagonista Chris Hemsworth, naturalmente. Se solo si montassero insieme tutti i video girati nel dietro le quinte che lo vedono protagonista, potrebbe nascerne una gustosa commedia benedetta dal marchio dei Marvel Studios.

Oppure un set di action figure da collezione in cui l'ultimo arrivato è il Thor Grasso che suona e canta sulle note di Johnny Cash! A mostrare la sua performance canora in un video è stato proprio Chris Hemsworth nello studio di Jimmy Fallon, in cui era ospite per presentare la sua ultima fatica cinematografica Men in Black International. L'attore ha rivelato tutto il proprio imbarazzo per la clip in questione, ma ha anche spiegato che rimanda a un momento "necessario", quello in cui ha dovuto calarsi nel nuovo personaggio.

Potete vedere il Thor malinconico cantante dal minuto 1:43:

"Non sapevo se lo avrei mai mostrato, era un momento tra un ciak e l'altro", ha dichiarato un imbarazzato quanto divertito Hemsworth. Ma lo ha fatto, perchè è importante anche mostrare quanto lavoro esista dietro a un prodotto come Avengers: Endgame. L'intento di Chris, in questo caso, era riuscire a trasmettere una maggiore profondità al personaggio. Insomma, il Thor Grasso non è solo uno che beve troppa birra e gioco troppo al Fortnite, ha anche un animo profondamente malinconico: "Ho pensato "che musica ascolterà?". E mi sono detto "cosa se non Johnny Cash? Cosa se non Hurt, la canzone più triste del mondo?". Ovviamente tutto condito da una buona dose di autoironia perchè, diciamolo, non che Thor, grasso o no, sia un gran cantante.