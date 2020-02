Avengers: Endgame, Chris Evans mette all'asta lo scudo di Captain America

Chris Evans ha messo all'asta lo scudo di Captain America usato in Avengers: Endgame. Il ricavato andrà a beneficio di un'associazione di volontariato per le donne.

La star di Avengers: Endgame Chris Evans non è solo un eroe sul grande schermo, ma anche nelle vita reale. Lunedì scorso ha infatti postato un annuncio su Twitter in cui mette all'asta per beneficenza lo scudo di Captain America che ha utilizzato nel blockbuster Marvel. I soldi ricavati andranno a Girl Powerful, un programma dedicato alle giovani donne in difficoltà a cui viene dato sostegno economico e psicologico. Chi si aggiudicherà lo scudo, lo riceverà accompagnato da un certificato di autenticità firmato da Russell Bobbitt, prop master senior della Marvel.

Per poter partecipare e avere l'opportunità di portarsi a casa lo scudo apparso in Avengers: Endgame è necessario essere residenti negli Stati Uniti, avere più di 13 anni e fare una donazione tramite Spotfund.com. che può essere di 10 dollari come mille ed è possibile invitare amici e parenti a partecipare attraverso un link di condivisione personalizzato. Si ha tempo sino alla mezzanotte di domani, poi l'annuncio del fortunato vincitore è fissata per il 24 febbraio.

Hey guys, you have a chance to win a screen-used Captain America shield from Avengers: Endgame to support @GirlPowerful__ who are community leaders in real life. Only 4 days left to enter a piece of Marvel history. Go to https://t.co/EHBJ3hLWRJ — Chris Evans (@ChrisEvans) February 17, 2020

Rivedremo a breve lo scudo di Captain America nella serie Falcon and The Winter Soldier che uscirà sulla piattaforma Disney+. Come ben sappiamo, dopo gli eventi di Avngers: Endgame, ora è Falcon ad aver preso il testimone da Captain America e nel primo teaser rilasciato durante il Super Bowl lo vediamo mentre inizia a prendere confidenza proprio con lo scudo, lanciandolo in giro e scagliandolo addirittura contro un albero.